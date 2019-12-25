С подозреваемым ведутся переговоры.

В Киеве мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре. Об этом местным СМИ сообщил заместитель главы МВД Украины. Чиновник рассказал, что в настоящее время правоохранительные органы ведут переговоры с мужчиной, который заявил о взрывном устройстве на территории БЦ.

Антон Геращенко объяснил, что 3 августа в 12 часов дня по местному времени(совпадает с московским) в полицию поступило сообщение о захвате АО "Универсал Банк". Офис располагается на территории БЦ "Леонардо" в Шевченковском районе города. За помощью обратилась сотрудница учреждения. Она рассказала, что в здание вошел неизвестный мужчина с рюкзаком. Он объявил, что у него с собой находится бомба. Работникам банка разрешили покинуть помещение. Руководитель организации остался в офисе по собственному желанию.

Сейчас полиция работает в рамках программы "Гром". Ведутся переговоры с террористом.

Суд арестовал подозреваемых в организации взрывов в Киеве.