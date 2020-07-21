Видео: У станции метро "Минская" в Киеве прогремели два взрыва

Полиция уничтожила два самодельных взрывных устройства.

У станции метро в Киеве прогремели взрывы.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Киеве сообщает, что взрывотехники по результату проверки сообщения о заминировании площади у метро, "обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Остатки после взрыва направлены на экспертизу. Второй взрыв попал на видео.

Анонимное сообщение о минировании площади возле станции метро "Минская" в Киеве поступило в полицию около 12 часов. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы между припаркованными машинами и торговыми киосками. Людей в срочном порядке эвакуировали, а взрывчатку обезвредили.

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Видео: YouTube/FT_UA