Двое террористов будут находиться под стражей до 19 сентября.

Суд арестовал подозреваемых в организации взрывов в Киеве. Об этом в собственном Facebook-аккаунте сообщили представители генеральной прокуратуры Украины. Они объяснили, что подозреваемые будут находиться под стражей по решению Печерского районного суда столицы.

По ходатайству прокуратуры города Киева суд арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов сообщение Генпрокуратуры Киева

Напомним, что двое мужчин задержано по подозрению в организации терактов на территории Киева. Речь идет о взрывах около метро "Шулявская" и в жилом здании на Подоле. Правоохранительным органам удалось предотвратить несколько террористических актов, которые злоумышленники пытались устроить при помощи самодельных устройств. Террористы требовали от полиции 500 тысяч долларов.

Видео: YouTube/112 Украина