СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Мужчины обвиняются по статье за терроризм.

Служба безопасности Украины задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Чиновники предполагают, что преступники могут быть ответственны за организации серии взрывов около метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле. Они требовали от властей 50 биткоинов (около 500 тысяч долларов), чтобы не было теракта.

Злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств сообщение СБУ Украины

Силовики отметили, что подозреваемые скрытно передвигались по Киеву и старались избегать камер видеонаблюдения. Они установили взрывные устройства у метро "Шулявская" и здании в Подольском районе. Бомбы взорвались. Полиции удалось обезвредить взрывные устройства около метро "Минская" и на территории сортировочной станции.

Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста.

Видео: YT / 112 Украина