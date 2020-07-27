Никто из людей не пострадал, здание получило повреждения.

В жилом доме в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района города Анна Старшок. Чиновница объяснила, что в здании взорвался неизвестный предмет.

На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал Анна Старшок, пресс-секретарь полиции Подольского района Киева

В местной полиции отметили, что на месте инцидента работает оперативно-следственная группа, а также взрывотехники. Специалисты устанавливают причины произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы. На данный момент известно, что взрыв повредил внутреннюю отделку здания и выбил окна.

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Видео: Youtube/ Телеканал ZIK