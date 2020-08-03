Захвативший заложника в Киеве назвал Зеленского шутом

Террорист выступил в прямом эфире местного телеканала.

Захвативший заложника в Киеве назвал Владимира Зеленского шутом. По словам террориста, граждане Украины выбрали себе в президенты "шута", от руководства которого в стране ничего не изменилось к лучшему. Об этом преступник заявил во время прямого эфира на местном телевидении. Его выступление показали журналисты канала "112 Украина".

Все не так, ребята. Украина – свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута речь террориста

Злоумышленник объяснил свою позицию в отношении властей Украины. По словам мужчины, Зеленский принял на себя обязанность быть верным, честным сыном своего государства.

За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял? речь террориста

Раскрыта личность захватившего банк в Киеве террориста.

Видео: YT / 112 Украина