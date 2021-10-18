Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью

В результате происшествия никто не пострадал.

В Пермском крае ученик устроил стрельбу в школе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел утром в поселке Сарс в Пермском крае. По данным ведомства, пострадавших в результате ЧП нет. Мальчик сделал два выстрела – в стену и потолок.

Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. из сообщения ГУ МВД России по Пермскому краю

Подросток был задержан директором школы. В настоящее время правоохранители выясняют мотив его поступка, а также устанавливается место, где мальчик смог достать оружие.

По данным Telegram-канала SHOT, ученик использовал ружье "Сайга". Предполагаемым мотивом называется конфликт подростка с одной из учениц школы.

Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на пермский вуз 20 сентября. По официальным данным, в результате ЧП погибли шесть человек, 43 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ДПС, которые в момент происшествия находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство двух и более лиц". Стрелка арестовали на два месяца.

Ранее на Пулковском шоссе стражи порядка задержали мужчину, который стрелял в воздух.

Фото: Telegram / 112

Видео: Telegram / SHOT