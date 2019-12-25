На Пулковском шоссе стражи порядка задержали мужчину, который стрелял в воздух

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 16 октября, правоохранители задержали 35-летнего жителя Петербурга, который открыл огонь в Московском районе. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел у дома № 89 по Пулковскому шоссе. О выстрелах полицейским рассказала 47-летняя петербурженка, которая стала свидетелем события.

Около 23 часов вечера хулигана задержали. Известно, что в результате действий подозреваемого никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на 2-м Муринском проспекте водитель "Фольксвагена" угрожал пистолетом женщине с коляской и прохожим.

Фото: Piter.tv