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На Пулковском шоссе стражи порядка задержали мужчину, который стрелял в воздух
Сегодня, 12:55
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На Пулковском шоссе стражи порядка задержали мужчину, который стрелял в воздух

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 16 октября, правоохранители задержали 35-летнего жителя Петербурга, который открыл огонь в Московском районе. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 

Инцидент произошел у дома № 89 по Пулковскому шоссе. О выстрелах полицейским рассказала 47-летняя петербурженка, которая стала свидетелем события. 

Около 23 часов вечера хулигана задержали. Известно, что в результате действий подозреваемого никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на 2-м Муринском проспекте водитель "Фольксвагена" угрожал пистолетом женщине с коляской и прохожим.

Фото: Piter.tv

Теги: оружие, полиция, пулковское шоссе, стрельба
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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