На 2-м Муринском проспекте водитель "Фольксвагена" угрожал пистолетом женщине с коляской и прохожим

Мать с ребенком вышли из трамвая, а агрессивный владелец иномарки не захотел пропускать женщину с малышом. Другие водители сделали ему замечание и этим разозлили нервного мужчину.

Накануне, 2 октября, возле дома № 51 по 2-му Муринскому проспекту неадекватный водитель угрожал прохожим открыть огонь и пистолета. Об этом Piter.tv сообщил источник из правоохранительных органов.

Владелец черного "Фольксвагена" не захотел пропускать выходящую из трамвая женщину с коляской, за что получил замечание от другого водителя. Укор в собственный адрес разозлил мужчину, поэтому он достал пистолет и показал его "обидчикам". В результате случившегося никто не пострадал. Стрелять хулиган не стал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры.

Видео: Piter.tv