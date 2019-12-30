Трамп прокомментировал информацию о несостоявшихся терактах в Петербурге

Президент США в своем Twitter-аккаунте отметил, что задержание подозреваемых спасло жизни многих.

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Twitter, что ему с благодарностью позвонил глава российского государства Владимир Путин. Президент отблагодарил своего коллегу за информацию о теракте, планировавшемся в Петербурге. Северную столицу американский лидер назвал "прекрасным городом".

Трамп отметил, что быстрое задержание подозреваемых спасло жизни многих людей и это является результатом великолепной координации.

Ранее оба подозреваемых (Никита Семенов и Георгий Чернышев) в организации терактов в Петербурге были арестованы решением Дзержинского районного суда. Им было предъявлено обвинение, а также стало известно, что молодые люди присягнули на верность главе запрещенной группировки ИГ* Аль-Багдади по видео через мессенджеры, с помощью которых общались с участниками ИГ* с августа 2019 года. По версии ФСБ, в Петербурге Семенов и Чернышев выполняли разведку на местности и установили места массового скопления людей.

ФСБ распространяла видео задержания двух россиян за подготовку терактов. Одного из мужчин поймали на улице, второго - в подъезде жилого дома.

Фото: Pixabay