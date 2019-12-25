Талибы* объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из Кабула

Авиасообщение может быть возобновлено 21 августа.

Движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) объявило о приостановке вылетов самолетов из аэропорта Кабула. Об этом информирует телевизионный канал Sky News Arabia.

По данным СМИ, на территории воздушной гавани были произведены выстрелы для разгона толпы. Люди продолжают приходить в аэропорт, надеясь улететь из Афганистана.

По информации телевизионного канала Al Jazeera кабульский аэропорт может возобновить работу 21 августа. Руководство учреждения заявило журналистам, что аэропорт откроется для гражданских лиц.

Напомним, местные жители пытаются покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). На фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Из-за давки погибли десять человек. Несколько скончались после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в воздушной гавани. На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Ранее боевики покатались на машинках и лошадках в парке аттракционов Кабула.

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