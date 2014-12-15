Талибы* покатались на машинках и лошадках в парке аттракционов Кабула

В интернете появились видео, как боевики движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) развлекаются на аттракционах в столице Афганистана.
На опубликованных роликах можно увидеть, как люди с автоматами катаются на крохотных автомобилях, при этом не выпуская оружие из рук.
Кроме того, боевики посетили парк аттракционов, в котором покатались по кругу на цветных детских лошадках.
Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, Китай и Россия пожелали бы, чтобы американские Вооруженные силы остались на территории Афганистана для стабилизации обстановки на территории данного государства.
Видео: Twitter/rose_k01
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