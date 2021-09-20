Студентка в Перми рассказала, как скрывалась от стрелка

Девушка раскрыла подробности трагедии в вузе.

Студентка Пермского государственного национального исследовательского университета рассказала о том, как скрывалась от стрелка. Девушка стала одной из первых, по ком 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь. Пострадавшая объяснила, что первые выстрелы были слышны еще на улице, но после звук стрельбы раздавался уже внутри здания. Очевидно, что преступник проходил мимо аудиторий и совершал выстрелы.

Специалисты вспомнили, что когда в здании ПГНИУ прозвучала стрельба, в нескольких корпусах нажали на тревожные кнопки. Благодаря этому уже спустя две-три минуты к месту инцидента уже прибыли первые экипажи полиции.

В настоящее время подозреваемый в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Он получил ранения во время задержания. Юноша оказал сопротивление полиции. Медики зафиксировали у пациента ранение грудной клетки, ног, поражение кишечника и печени. Стрелка оперируют.

К дому пермского стрелка приехали городские спецслужбы. В конце августа Тимур Бекмансуров покупал патроны в магазине "Инструмент-оружие".

Студент пермского вуза рассказал о своем спасении во время стрельбы.

Фото и видео: Telegram / Mash