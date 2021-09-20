Юноша прятался в аудитории вместе с другими студентами.

Студент пермского вуза рассказал о своем спасении во время стрельбы. Речь очевидца атаки на местный государственный национальный исследовательский университет дал комментарии по поводу трагедии журналистам Telegram-канала 112. По словам юноши, он вместе с другими студентами прятался в одной из аудиторий с того момента, как группа услышала выстрелы в здании. Они находились в укрытии до момента объявления специального сообщения о безопасности. При этом студент заметил, что выстрелов было "не мало".

Я увидел, что народ бежит, потом услышал стрельбу. Я понял, что нужно куда-то бежать, мы забаррикадировались в аудитории и ждали, что будет. Лев Зенков, студент

Напомним, что подозреваемым стрелком является 18-летний Тимур Бекмансуров. Он начал стрелять со входа в здание по учащимся и преподавателям. В вузе уточнили, что преступник являлся студентом, зачисленным на первый курс юридического факультета.

Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы.

Фото и видео: Telegram / 112

