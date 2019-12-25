Местные водители помогают людям добраться домой с места трагедии.

Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что автомобили останавливаются около здания вуза и предлагают сотрудникам и учащимся ухать с места ЧП бесплатно. Водители забирают сразу по несколько человек. На месте также работают шоферы без опознавательных знаков службы такси.

Напомним, что утром 20 сентября местный студент по имени Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В настоящее время сообщается, что жертвами трагедии стало восемь человек. При задержании подозреваемый оказал сопротивление силовикам и был ранен. После тяжелой травмы молодой человек скончался.

СМИ: стрелок из Перми скончался после тяжелого ранения при задержании.

Фото: соцсети