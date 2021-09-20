К дому пермского стрелка приехали городские спецслужбы

Квартира Тимура Бекмансурова осматривается полицией.

К дому пермского стрелка приехали городские специальные службы. Об этом рассказали очевидцы. Известно, что 18-летний молодой человек по имени Тимур Бекмансуров проживал вместе с матерью на территории спального района. Его квартира находилась по Новосибирской улице.

В настоящее время в СМИ предполагают, что родители подозреваемого, попавшего в реанимацию после того, как его обезвредил сотрудник ДПС, находятся в разводе. Отец может жить в Удмуртии. Сейчас жилплощадь преступника осматривают оперативники.

В МВД также отметили, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета обстановка взята под контроль.

В конце августа Тимур Бекмансуров покупал патроны в магазине "Инструмент-оружие".

Фото и видео: Telegram / Mash

