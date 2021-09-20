В конце августа Тимур Бекмансуров покупал патроны в магазине "Инструмент-оружие"

Покупка попала на запись камеры видеонаблюдения.

В конце августа 2021 года пермский стрелок Тимур Бекмансуров покупал патроны в местном магазине "Инструмент-оружие". Эта сделка в заведении по улице Героев Хасана, 64 попала на запись с камер видеонаблюдения. В марте текущего года молодой человек также подал заявление на получение охотничьего ружья. В социальных сетях он рассказал, как ему удалось пройти медицинское обследование у психиатра. Далее о прошел необходимое обучение, получил лицензию на оружие и купил турецкое гладкоствольное ружье.

Известно, что жертвами трагедии на территории государственного национального исследовательского университета Перми стали восемь человек.

В МВД рассказали подробности задержания Тимура Бекмансурова.

Фото и видео: Telegram / Ural Mash