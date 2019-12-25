Смольный расторгает все контракты с ОАО "Метрострой"

По предварительным данным, организация получила от Смольного восемь писем с претензиями.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) расторгает контракты с ОАО "Метрострой". Об этом сообщает "Фонтанка".

По предварительным данным, организация получила от Смольного восемь писем с претензиями. Все письма были отправлены 6 октября. Как сообщает интернет-СМИ, контракты будут расторгнуты в одностороннем порядке уже 16 октября.

К примеру, Смольный вспомнил последние станции, которые были введены "Метростроем", — "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Работы были выполнены не очень качественно: на станциях фиксировали протечки, на "Проспекте Славы" не работали траволаторы. Также власти напомнили организации, что суд признал её банкротом.

Отныне единственным строителем петербургского метро является АО "Метрострой Северной столицы". Напомним, к 2024 году в городе планируют открыть три станции метро: "Юго-Западную", "Путиловскую" и "Горный институт". До 2032 года в Петербурге хотят открыть 12 станций метро. На строительство город намерен выделить 150 млрд рублей.

Фото: Piter.tv