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Смольный выделит на строительство метро 150 млрд рублей
Сегодня, 19:25
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Смольный выделит на строительство метро 150 млрд рублей

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К 2024 году в городе планируют открыть три станции метро.

К 2024 году в городе планируют открыть три станции метро: "Юго-Западную", "Путиловскую" и "Горный институт". На строительство город намерен выделить 150 млрд рублей. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Смольного. 

Заниматься строительством станций предстоит АО "Метрострой Северной столицы", который официально стал единственным строителем метрополитена Петербурга. Планируется, что работа начнется уже 12-го октября 2021-го года. К этому времени сотрудники "Метростроя" перейдут в штат "Метростроя Северной столицы". К 1 октября трудовые договоры с АО "МССС" подписали 1193 сотрудников ОАО "Метрострой", передает пресс-служба "Метростроя Северной столицы". 

Ранее Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена. 

Фото: Piter.tv

Теги: метро, станции, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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