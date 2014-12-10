Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена

Также глава государства поручил выделить Петербургу средства на закупку 950 вагонов.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Документ опубликован на сайте Кремля.

Так, Путин поручил правительствам РФ, Петербурга и Ленобласти предоставить до 30 ноября предложения по развитию метрополитена с 2022 года по 2026 год, по строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в Ленобласти.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ предусмотреть выделение 96,9 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния на закупку 950 вагонов для петербургской подземки.

Ранее мы писали, что в петербургском метрополитене к 2024 году откроется три станции метро за 60 млн рублей. За 12 лет в Петербурге хотят построить 12 станций метро.

Фото: Piter.tv