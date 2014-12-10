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Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена
Сегодня, 20:20
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Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена

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Также глава государства поручил выделить Петербургу средства на закупку 950 вагонов.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Документ опубликован на сайте Кремля. 

Так, Путин поручил правительствам РФ, Петербурга и Ленобласти предоставить до 30 ноября предложения по развитию метрополитена с 2022 года по 2026 год, по строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в Ленобласти. 

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ предусмотреть выделение 96,9 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния на закупку 950 вагонов для петербургской подземки. 

Ранее мы писали, что в петербургском метрополитене к 2024 году откроется три станции метро за 60 млн рублей. За 12 лет в Петербурге хотят построить 12 станций метро.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, метро, станции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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