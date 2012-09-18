В петербургском метрополитене к 2024 году откроется три станций метро за 60 млн рублей

На строительство метро в пять раз увеличить финансирование и направить на это 150 миллиардов рублей в ближайшие три года.

Станции метро "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Большой проспект" ("Горный институт") построят в Петербурге к 2024 году за 60 миллиардов рублей. Об этом в субботу, 26 сентября, заявил вице-губернатор города Эдуард Батанов, передает РБК Санкт-Петербург.

Курирующий транспортный блок в Смольном чиновник отметил, что для этого необходимо проложить девять километров путей.

Как рассказал Батанов, правительство Петербурга планирует увеличить финансирование на строительство метро в пять раз и направить на это 150 миллиардов рублей в ближайшие три года.

Ранее к станции метро "Озерки" приехали 6 карет скорой помощи.

Фото: Piter.tv