К станции метро "Озерки" приехали 6 карет скорой помощи

Днем 23-го сентября у станции метро "Озерки" заметили скопление бригад скорой помощи. Очевидец заметили людей в форме сотрудников МЧС и в оранжевых жилетах. Piter.TV узнал, что повода для паники нет.
По подсчетам свидетеля, у метро припарковались 6 "скорых". По нашей информации, информации о происшествиях не поступало. Вероятно, в метрополитен зашли пожарные, которые там и работают.
Ранее Piter.TV рассказал о эвакуации людей из ТРЦ "Мега Парнас". Аноним отправил сообщение о заминировании.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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