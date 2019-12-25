К станции метро "Озерки" приехали 6 карет скорой помощи

По предварительным данным, заявок о происшествии не поступало.

Днем 23-го сентября у станции метро "Озерки" заметили скопление бригад скорой помощи. Очевидец заметили людей в форме сотрудников МЧС и в оранжевых жилетах. Piter.TV узнал, что повода для паники нет.

По подсчетам свидетеля, у метро припарковались 6 "скорых". По нашей информации, информации о происшествиях не поступало. Вероятно, в метрополитен зашли пожарные, которые там и работают.

Ранее Piter.TV рассказал о эвакуации людей из ТРЦ "Мега Парнас". Аноним отправил сообщение о заминировании.

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