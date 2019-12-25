Стала известна причина эвакуации ТРЦ "Мега Парнас" в Петербурге

Комплекс эвакуировали из-за сообщения о "минировании".

Накануне ТРЦ "Мега Парнас" в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о "минировании". Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В среду, 22 сентября, в 14:26 в полицию поступило смс-сообщение с номера, который принадлежит 66-летнему гражданину Люксембурга. Мужчина написал "Bomb Address mega center". Иностранец состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В 16:00 к торгово-развлекательному центру прибыла следственно-оперативная группа. Эвакуация посетителей и сотрудников "Меги Парнас" проводилась с 15:32 до 18:20. Эвакуировали 900 человек. В ходе проверки взрывчатых веществ и устройств не обнаружено.

Фото: Piter.tv