В Петербурге эвакуировали ТРЦ "Мега Парнас"

Причина эвакуации неизвестна.

Шопинг в торгово-развлекательном комплексе "Мега Парнас" прервала эвакуация. Об этом 22 сентября петербуржцы сообщили в социальных сетях. Информация об эвакуации появилась в районе 16 часов. Позже в социальных сетях сотрудники комплекса ее подтвердили.

Однако причина эвакуации неизвестна. Piter.tv не смог дозвониться до торгово-развлекательного центра, чтобы узнать причину инцидента. Рабочий телефон никто не поднял. В настоящее время у комплекса находятся машины спасательных служб, скорой помощи.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП / Екатерина Брусничкина