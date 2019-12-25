"Метрострой Северной столицы" стал единственным строителем метро Петербурга

Приступить к работе компания сможет с 12-го октября.

АО "Метрострой Северной столицы" официально стал единственным строителем метрополитена Петербурга. Об этом 5-го октября сообщила пресс-служба Смольного.

Решение было принято на уровне президента и правительства РФ. Распоряжение подписал председатель Михаил Мишустин. Теперь компания единственный поставщик на проектирование, строительство и реконструкцию объектов метрополитена в городе, а комитет по развитию транспортной инфраструктуры может заключить с ней государственный контракт.

Планируется, что работа начнется уже 12-го октября 2021-го года. К этому времени сотрудники "Метростроя" перейдут в штат "Метростроя Северной столицы".

В планах правительства Петербурга к 2024-му году открыть 3 станции метро: "Юго-Западную", "Путиловскую" и "Горный институт". Ежегодные расходы на строительство увеличат до 50 млрд рублей. Если появятся дополнительные инвестиции, то удастся запустить до 12 станций, в том числе "Кудрово". В какие сроки — не уточняется.

Напомним, ранее метростроителем был ОАО "Метрострой". В конце августа организацию признали банкротом.

Фото: Piter.TV