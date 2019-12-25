В Петербурге до 2032 года хотят открыть 12 станций метро

Однако многое будет зависеть от объема финансирования.

Администрация Петербурга разрабатывает актуальную программу развития городской подземки до 2045 года. Об этом пишет издание "Коммерсант".

В планах до 2032 года построить и ввести в эксплуатацию 12 станций метро. При этом многое будет зависеть от объема финансирования.

По предварительной оценке, строительство семи станций и одного метродепо к 2024 году обойдется в более чем 200 млрд рублей.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуацию со строительством метро заметно осложнило предбанкротное состояние компании АО "Метрострой". В городе создали новую компанию – "Метрострой Северной столицы", но для начала нужно решить множество технических вопросов.

Фото: Piter.TV