Стало известно, когда отремонтируют траволаторы на самых новых станциях метрополитена Петербурга

Вскоре после открытия выяснилось, что поручни с неисправностями. Чтобы поставить новые, нужно дождаться доставки из Европы.

Piter.TV узнал, когда на станциях метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Беговая" планируют запустить траволаторы, которые не работали в течение долгого времени. Проблемы возникли вскоре после открытия станций. По информации пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен", дело в неисправности поручней.

Ход ремонта контролирует СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Гарантийные работы ведет ОАО "Местрострой", так как организация занималась строительством станций. Как рассказал нам начальник подразделения ведомства, отвечающего за метрополитен, Дмитрий Приходько, на "Проспекте Славы" уже починили четыре траволатора, ведутся пусконаладочные работы. Их можно проводить только в ночное время. Такая же ситуация и на "Дунайской", там траволатора три. Если во время тестирования никаких проблем не возникнет, то их запустят уже в ближайшее время.

С "Беговой" ситуация обстоит иначе. Поручни для траволаторов порвались, их заказали из Европы. Соответственно, требуется время на доставку. Как только материалы придут, работы можно будет начать. Определенные сроки все же есть. "Метрострой" должен исполнить свои обязательства до 30 мая, к Чемпионату Европы по футболу. Если на "фиолетовой" ветке неработающие траволаторы практически точно удастся запустить, на "Беговой" — все же под вопросом. Траволаторы на станции "Зенит", которая откроется 2 мая в тестовом режиме, также будут работать. На данный момент семь из восьми уже можно использовать.

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург