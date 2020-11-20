Станцию "Зенит" откроют 2 мая в тестовом режиме

Станция примет футбольных болельщиков команд Зенит – Локомотив.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов проверил готовность станции "Зенит" к открытию. Она примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию Чемпионата Европы по футболу – матчи группового тура и четвертьфинала пройдут на стадионе "Газпром Арена". Об этом он сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте".

По словам Максима Соколова, станцию откроют до конца мая. На данный момент завершается наладка систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления. Также предстоит увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию.



В тестовом режиме 2 мая станция будет готова принять футбольных болельщиков команд Зенит – Локомотив.

Недавно на Васильевском острове появился скворечник с дизайном "Зенита".

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов