С 1 июля меняется режим работы наземных вестибюлей станции "Зенит"

Вестибюль 1 будут только в дни проведения массовых мероприятий на стадионе "Газпром Арена".

С 1 июля изменятся режим работы вестибюлей станции "Зенит". Об этом пассажиров предупреждает пресс-служба петербургского метрополитена.

Вестибюль 1 (выход к Финскому заливу) будет закрыт для входа и выхода во все дни. Открывать его будут только в дни проведения массовых мероприятий на стадионе "Газпром Арена".

Вестибюль 2 (выход к Южной дороге и стадиону "Газпром Арена") будет работать во все дни недели. Время открытия — 05:41. Время закрытия для входа — 00:38. Время закрытия для выхода — 01:05.

Инфографика: пресс-служба петербургского метрополитена

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Фото: Piter.tv