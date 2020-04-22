На Васильевском острове появился скворечник с дизайном "Зенита"

Пользователи подумали, что это PR-кампания футбольного клуба.

На Васильевском острове заметили скворечник, раскрашенный в цвета футбольного клуба "Зенит". Информацией об этом местная жительница поделилась в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

Сине-бело-голубой скворечник приколотили к дереву на 16-й и 17-й линии В.О. Пользователей группы возмутил тот факт, что для того, чтобы конструкция держалась, решили, скорее всего, использовать гвозди.

Кому принадлежит инициатива повесить "брендированный" скворечник — неизвестно.

Сегодня футбольный клуб "Зенит" сыграет против "Сочи" в 25 туре РПЛ. Матч состоится на стадионе "Фишт".

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Карина Каморникова