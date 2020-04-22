Деян Ловрен получил травму и не сыграет за "Зенит" в матче против "Сочи"

Петербургский футбольный клуб возглавляет турнирную таблицу.

Тренерский состав "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче против "Сочи". Игра в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги начнется 11 апреля в 16:30 на стадионе "Фишт".

С первых минут на поле появятся Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).

Защитник Деян Ловрен получил травму на одной из тренировок. Он не сможет принять участие в игре. Точный диагноз и период восстановления футболиста станут известны после окончательного обследования.

В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые находятся на первом месте, "Сочи" — на седьмом.

Фото: fc-zenit.ru