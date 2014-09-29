Смольный еще думает над введением в Петербурге нерабочей недели

В настоящее время администрация города обсуждает поправки в "антиковидное" постановление № 121.

Смольный все еще думает над введением в Петербурге нерабочей недели, которую ввели в России с 30 октября по 7 ноября. Об этом "Комсомольской правде" рассказал информированный источник.

По словам источника, окончательное решение власти Петербурга примут не раньше понедельника. В настоящее время администрация города обсуждает поправки в "антиковидное" постановление № 121. Смольный наблюдает за темпами вакцинации и уровнем заболеваемости.

В связи с ростом заболеваемости ковидом в городе сначала ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан. Спустя почти неделю в Петербурге ввели дополнительные коронавирусные ограничения. Так, с 1 ноября в городе начинает работать система QR-кодов для посещения общественных мест. Позже Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 октября. В Москве в это время будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Также дополнительные ограничения ввела Ленобласть.

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