В Москве вводится режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября

Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что в столице с 28 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом. Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин отметил, что в Москве больше недели будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Градоначальник подчеркнул, что с 28 октября по 7 ноября будет остановлена работа организаций сферы услуг, общепита, а также развлечений, включая рестораны и торговые центры. Не будут в это время оказываться услуги в центрах "Мои документы" за исключением особых случаев. Рестораны в Москве будут работать навынос и на доставку.

При этом в нерабочие дни продолжится оказание плановой и экстренной медпомощи.

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