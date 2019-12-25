  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве вводится режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября
Сегодня, 15:04
47
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Москве вводится режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября

0 0

Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что в столице с 28 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом. 

Сергей Собянин, мэр Москвы 

Собянин отметил, что в Москве больше недели будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Градоначальник подчеркнул, что с 28 октября по 7 ноября будет остановлена работа организаций сферы услуг, общепита, а также развлечений, включая рестораны и торговые центры. Не будут в это время оказываться услуги в центрах "Мои документы" за исключением особых случаев. Рестораны в Москве будут работать навынос и на доставку.

При этом в нерабочие дни продолжится оказание плановой и экстренной медпомощи.

Фото: pixabay

Теги: мэр москвы сергей собянин, ограничения по коронавирусу
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии