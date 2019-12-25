Они будут действовать с 30 октября.

В "красной" зоне Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление 22 октября подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций. С 15 ноября аналогичные требования будут действовать для районов "желтой" зоны. Горожанам необходимо будет предоставить QR-код о прохождении полного курса вакцинации или перенесенного заболевания за последние полгода. Требование QR-кодов не распространяется на посетителей младше 18 лет. Также посетители смогут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часа.

Кроме того, в районах "красной" зоны для жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции (требование не касается привитых или переболевших за последние полгода горожан). Организациям рекомендуют перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы (требование не касается привитых или переболевших за последние полгода сотрудников).

В "красную" зону входят: Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский районы.

Последние ограничения в Ленобласти вводили в начале октября.

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