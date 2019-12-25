Следователи почти завершили расследование дела в отношении Александра Мавриди

Против него возбудили три уголовных дела, которые объединили в одно.

Сотрудники Следственного комитета вышли на завершающий этап расследования убийства и побега Александра Мавриди из ИВС в Подмосковье. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК России Руслан Юсупов.

Мавриди обвиняется в убийстве, побеге из изолятора, а также удержании заложника. Все три уголовных бела были объединены в одно.

Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены, поэтому в ближайшее время следствие намерено предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. Руслан Юсупов, замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СКР

Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа Дениса Грозаву и Ивана Циркану обнаружили на съемной квартире в Подольске. Третий беглец, Иван Тетеря, сдался полиции 12 августа, четвертого, Александру Бутару, обнаружили 18 августа в Новгородской области. Александр Мавриди задержали благодаря камерам видеонаблюдения 13 сентября.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину.

Фото и видео: скриншот YouTube/Следственный комитет России