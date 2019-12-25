Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину

Судебное заседание назначено на 5 октября.

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал свою вину в ходе допроса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.

В суде уточнили, что Александру Лазареву пока не было предъявлено какое-либо обвинение.

Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек. из сообщения пресс-службы суда

Судебное заседание назначено на 09:30 часов по московскому времени. Слушания состоятся в закрытом режиме в Гайском городском суде Оренбургской области.

Напомним, тела двух студенток были обнаружены утром 30 сентября после пожара в квартире дома по Молодежной улице в городе Гай. Третью жертву нашли на улице. По данным специалистов, на жертвах имеются колото-резаные раны, что говорит о насильственной смерти. Сотрудники СК установили возраст убитых девушек. Им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие вместе снимали жилую площадь, где произошло преступление, а также вместе учились в одном медицинском колледже. Подозреваемый по делу был задержан 3 октября.

Ранее на Ставрополье полицейские задержали двух братьев по подозрению в совершении серии краж из домовладений.

Фото: СК России