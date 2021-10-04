Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области

Он пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области Александра Лазарева. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, мужчину поймали вечером 3 октября на территории детского сада в городе Орск, где он пытался спрятаться от полицейских после погони, когда бросил угнанное транспортное средство. Лазарев был доставлен в управление полиции, откуда позже передадут сотрудникам Следственного комитета.

Напомним, тела двух студенток были обнаружены утром 30 сентября после пожара в квартире дома по Молодежной улице в городе Гай. Третью жертву нашли на улице. По данным специалистов, на жертвах имеются колото-резаные раны, что говорит о насильственной смерти. Сотрудники СК установили возраст убитых девушек. Им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие вместе снимали жилую площадь, где произошло преступление, а также вместе учились в одном медицинском колледже.

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Видео: МВД МЕДИА