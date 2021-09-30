Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа

Следователи изучают помещение, в котором произошло преступление.

Опубликовано видео из квартиры в Оренбургской области, где жили убитые студентки медколледжа. Ролик на собственных платформах разместили представители Следственного комитета РФ. На кадрах показано, что правоохранительные органы оградили территорию, на которой было совершено преступление. Специалисты провели опись всех предметов в помещениях.

Напомним, что тела трех девушек найдены утром 30 сентября после пожара в квартире по Молодежной улиц в городе Гай. На жертвах полиция зафиксировала следы насильственной смерти - колото-резаные раны. Эксперты предположили, что злоумышленник использовал топор, но позже эта версия подверглась сомнению. Установлено, что преступник напал на студенток, которым было от 17 до 19 лет. Погибшие вместе снимали жилплощадь.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более человек.

Фото и видео: Следственный комитет России

