Тела трех девушек нашли под Оренбургом после пожара

На телах жертв видны насильственной гибели.

Тела трех девушек обнаружили утром 30 сентября в городе Гай Оренбургской области. Жертвы найдены на пепелище одного из домов после пожара. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Известно, что о возгорании в экстренные службы сообщили очевидцы около 04:45 по местному времени (02:45 по московскому времени). Пострадало здание, находящееся по Молодежной улице. Специалисты ГУ МЧС нашли в квартире двух местных жительниц, на телах которых зафиксированы следы насильственной смерти. Чуть позже во дворе дома была найдена еще одна погибшая с аналогичными травмами. По предварительным сведениям, преступник пользовался топором.

Прокуратура области взяла расследование под собственный контроль.

В Смоленской области за превышение полномочий задержали главу района.

Фото: сайт oren.sledcom.ru

