В Смоленской области за превышение полномочий задержали главу района

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи задержали главу Гагаринского района Смоленской области Романа Журавлева. Журавлева задержали в рамках расследования ранее возбужденных уголовных дел о нерасселении аварийных домов в регионе. На нерасселенные дома жаловались местные жители.

Как сообщается в региональном следственном управлении СК России, в данный момент решается вопрос об избрании в отношении Журавлева меры пресечения.

Журавлев является секретарем местного отделения "Единой России". В связи с задержанием чиновника в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о приостановлении его членства в партии.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации