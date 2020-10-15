В Смоленской области за превышение полномочий задержали главу района

Следователи задержали главу Гагаринского района Смоленской области Романа Журавлева. Журавлева задержали в рамках расследования ранее возбужденных уголовных дел о нерасселении аварийных домов в регионе. На нерасселенные дома жаловались местные жители.
Как сообщается в региональном следственном управлении СК России, в данный момент решается вопрос об избрании в отношении Журавлева меры пресечения.
Журавлев является секретарем местного отделения "Единой России". В связи с задержанием чиновника в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о приостановлении его членства в партии.
Ранее в Белоруссии раскрыли подробности дела об убийстве сотрудника КГБ.
Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
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