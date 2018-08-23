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В Белоруссии раскрыли подробности дела об убийстве сотрудника КГБ

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У белорусских силовиков была информация, что в квартире, где был убит сотрудник КГБ, находится причастный к подготовке теракта.

О новых деталях дело об убийстве сотрудника КГБ рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. 

Лукашенко узнал об убийстве сотрудника во время совещания с Конституционной комиссией. "Через 2-3 минуты после того, как раздались выстрелы, главе государства доложили о произошедшем", - пояснила прессек. 

Также стало известно, что у силовиков была информация о том, что в квартире, которую брали штурмом, находится человек, причастный к подготовке теракта на территории республики.

Напомним, 28 сентября Минске произошла перестрелка при штурме квартиры. Погибли сотрудник IT-компании, к которому вломились силовики, и сотрудник КГБ. . По данным белорусских СМИ, во время спецоперации погиб сотрудник крупнейшей белорусской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.

Ранее Лукашенко отметил, что большинство населения Белоруссии выступает за смертную казнь.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: беларусь, белоруссия, кгб, теракт
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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