В Белоруссии раскрыли подробности дела об убийстве сотрудника КГБ

О новых деталях дело об убийстве сотрудника КГБ рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Лукашенко узнал об убийстве сотрудника во время совещания с Конституционной комиссией. "Через 2-3 минуты после того, как раздались выстрелы, главе государства доложили о произошедшем", - пояснила прессек.
Также стало известно, что у силовиков была информация о том, что в квартире, которую брали штурмом, находится человек, причастный к подготовке теракта на территории республики.
Напомним, 28 сентября Минске произошла перестрелка при штурме квартиры. Погибли сотрудник IT-компании, к которому вломились силовики, и сотрудник КГБ. . По данным белорусских СМИ, во время спецоперации погиб сотрудник крупнейшей белорусской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.
Ранее Лукашенко отметил, что большинство населения Белоруссии выступает за смертную казнь.
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