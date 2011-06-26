Лукашенко отметил, что большинство населения Белоруссии выступает за смертную казнь

Он также согласился провести референдум об отмене смертной казни.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что большинство населения страны выступает за смертную казнь. Об этом он заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии.

Один из спорных вопросов касательно новой конституции Белоруссии стал вопрос о сохранении или отмены практики применения смертной казни. Комиссия не пришла к единому мнению и решила вынести данный вопрос на уровень президента.

Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки, я думаю, что большинство за сохранение смертной казни. Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что никогда не сбежит из Белоруссии.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА