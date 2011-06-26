Лукашенко заявил, что никогда не сбежит из Белоруссии

Его попросили остаться гарантом независимости страны после своего ухода.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на просьбу остаться гарантом независимости страны после своего ухода с поста главы государства. Об этом сообщает информационное агентство "БелТА".

На расширенном заседании Конституционной комиссии, прошедшем сегодня, 28 сентября, к белорусскому лидеру обратился Владимир Басько, один из членов комиссии. Он попросил Лукашенко остаться "гарантом независимости государства, спокойствия и мира в стране" даже после того, как тот перестанет быть президентом.

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