Вице-премьер Белоруссии: республика рассчитывает на поддержку партнеров по СНГ

Игорь Петришенко рассказал о достижениях СНГ за 30 лет работы.

Вице-премьер Белоруссии заявил, что республика рассчитывает на поддержку партнеров по Содружеству Независимых Государств из-за постоянного давления со стороны коллективного Запада. Такое заявление заместитель главы правительства республики Игорь Петришенко сделал на международной конференции "30 лет СНГ: итоги, перспективы". По мнению специалиста, Минск столкнулся с беспрецедентной ситуацией: применением двойных стандартов, предвзятым отношением, вызовам и различным ограничениям во внешней политике.

Мы продолжаем в той или иной степени нести издержки в связи с необоснованным политическим либо экономическим давлением. Именно в таких ситуациях крайне важно на деле получать поддержку друзей и партнеров. Игорь Петришенко, вице-премьер Белоруссии

В Минске призвали коллег отстаивать основные подходы и общие интересы СНГ, а также совместно реагировать на экономические последствия. По мнению спикера, ключевыми достижениями СНГ следует считать сохранение тесных человеческих контактов и обменов, доверительных политических отношений и тенденцию к дальнейшим интеграциям.

Игорь Петришенко рассказал о создании зоны свободной торговли и инвестиционного сотрудничества, которые формируют благоприятные условия для развития национальных экономик в СНГ в то время, когда в мире фиксируется "постоянная турбулентность". В первом полугодии 2021 года страны увеличили взаимную торговлю на 26,7%.

Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Белоруссии" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Национальная Академия наук Беларуси