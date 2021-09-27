Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Белоруссии" на Украине

В Минске рассказали об угрозе для страны со стороны Киева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Минску" на Украине. Такое заявление глава государства сделал во время заседания, посвященного ситуации на государственной границе. В столице политик принимает руководство силовых структур, которые зачитывают доклады на данную тему.

Самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики уточнил, что на территории Польши также разворачиваются "целые корпуса" около государственных границ Белоруссии. Лукашенко заметил, что Минску ясно, что эти войска разворачиваются не против ФРГ, а именно против Белоруссии. Он заметил, что свою преданность США и НАТО также стремятся показать чиновники в Литве.

Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого