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Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой

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В Минске опровергли обвинения Польши и Литвы в ведении гибридной атаки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой. Такое заявление глава государства сделал на заседании, на котором поднимались вопросы беженцев, находящихся на границе с республикой. По мнению спикера, Запад стал первопричиной бегства людей от вооруженных конфликтов. Политик напомнил, что сейчас руководители соседних с Минском государств делают обвинительные заявления против Белоруссии, в том числе и на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Политик в очередной раз опроверг эти обвинения, а также сведения о ведении Минском гибридной войны.

Вы разорили там эти страны. Это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам президента республики, организаторы нелегальной миграции используют в собственных целях действующий на территории Белоруссии безвизовый режим с рядом стран. Он отметил, что в Польше и Литве "сидят бандюганы", которые нелегальных беженцев принимают в Евросоюзе и переправляют в Германию, Великобританию или Францию.

Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, гибридная война, госграница, евросоюз, мигранты, миграционный кризис, польша
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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