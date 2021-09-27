Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой

Президент Белоруссии призвал помочь беженцам, находящимся на границе с ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на государственной границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой. Такое заявление глава государства сделал во время заседания, на котором рассматривались вопросы миграции и обстановки на границе с ЕС.

Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что отдельные западные страны ввели чрезвычайное положение из-за ситуации на государственной границе с Минском и никого не пускают на свою территорию. По мнению Лукашенко, это необходимо им для того, чтобы никто не узнал о том, что там гибнут люди. Ранее Литва, Польша и Латвия заявили о наплыве нелегальных беженцев. Страны обвинили Белоруссии в создании миграционного кризича на границе с Евросоюзом.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого