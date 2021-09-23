В КГБ Белоруссии заявили о намерениях Соколова спланировать покушения на чиновников и силовиков

Его действия должны были возобновить протестную активность в стране.

Задержанный в Белоруссии обвиняемый в террористической деятельности Сергей Соколов планировал покушения на силовиков и чиновников. Об этом заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ страны Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, Соколов получил задание от иностранных заказчиков. Его план заключался в нападении и физическом устранении сотрудников правоохранительных органов, а также государственных и общественных деятелей. Такие действия должны были возобновить протестную активность в Белоруссии.

Кроме того, Соколов смог доставить в страну несколько единиц оружия для выполнения своего плана. Его действия квалифицированы по статье 289 УК РБ - "Акт терроризма".

В последующем правовая оценка будет дана его деяниям, касающимся незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма, а также деяниям, направленным на захват власти неконституционным путем. Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Белоруссии

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Видео: YouTube / CTVBY