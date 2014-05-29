Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области

Трагедия произошла 30 сентября в городе Гай.

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области. Им является 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По данным следствия, на момент преступления подозреваемый был одет в светло-коричневую короткую замшевую куртку, темные штаны и черные кроссовки. При себе у Лазарева имелась спортивная сумка черного цвета.

Напомним, тела двух студенток были обнаружены утром 30 сентября после пожара в квартире дома по Молодежной улице в городе Гай. Третью жертву нашли на улице. По данным специалистов, на жертвах имеются колото-резаные раны, что говорит о насильственной смерти. Сотрудники СК установили возраст убитых девушек. Им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие вместе снимали жилую площадь, где произошло преступление, а также вместе учились в одном медицинском колледже.

Ранее в Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали восемь человек.

Фото: пресс-служба управления МВД по Оренбургской области