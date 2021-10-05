Жители региона выбирали "жертв" за счет ухоженной территории перед домом.

На Ставрополье полицейские задержали двух братьев по подозрению в совершении серии краж из домовладений. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что местные жители совершили семь преступных эпизодов. Они действовали в темное время суток. Сначала молодые люди незаконно проникали в здания, а после похищали личное имущество владельцев, денежные средства, мобильные устройства, коллекционные монеты, антиквариат, ювелирные украшения и велосипеды.

Во время допроса фигуранты расследования объяснили полиции, что всегда выбирали для своей деятельности дома с ухоженной территорией. В местах проживания злоумышленников во время обысков оперативники нашли часть похищенного. В общей сложности сумма ущерба для потерпевших от рук воров составила свыше 600 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Промышленный районный суд Ставрополя постановил посадить подозреваемых под стражу.

Полиция Петербурга через 24 года задержала подозреваемого в насилии над 10-летней.

Фото и видео: официальный сайт МВД России